شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 منشآت وتحرير 198 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1284 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، ضمن جهودها في تكثيف الجانب الرقابي لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأسفرت الجولات عن إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 198 مخالفة لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية وتطبيق توكلنا، فيما تلقت 35 بلاغاً عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وذلك عبر مركز البلاغات 940 .

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية، لرفع الوعي والالتزام لدى المنشآت والعاملين فيها، ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها تحقيقاً للسلامة العامة، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة.