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وزير التعليم ورئيس هيئة التقويم يبحثان تطوير منظومة التعليم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

وزير التعليم ورئيس هيئة التقويم يبحثان تطوير منظومة التعليم

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ بمقر وزارة التعليم معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التقويم والتدريب د.خالد السبتي.

تطوير منظومة التعليم

وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المشتركة بين الجانبين، وتنسيق جهود لجان العمل، والمهام والمسؤوليات، وتعزيز أدوار التكامل ومجالات التعاون بين وزارة التعليم وهيئة التقويم والتدريب في العمل بروح الفريق الواحد؛ لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- لتطوير منظومة التعليم، وتجويد مخرجاته، والعمل لمستقبل الأبناء، والوصول إلى أعلى المؤشرات في التنافسية الدولية؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وزير التعليم ورئيس هيئة التقويم يبحثان تطوير منظومة التعليم - متابعات الخليج 365

حضر اللقاء معالي نائب وزير التعليم المكلف د.سعد آل فهيد، ومعالي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار د.محمد السديري، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم وهيئة التقويم والتدريب.

وزير التعليم ورئيس هيئة التقويم يبحثان تطوير منظومة التعليم - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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