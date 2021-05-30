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تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لصكوك الحكومة السعودية بالريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (07-01-2021) و (12-01-2021) على حسابات المركز للمساهمين المستحقين اليوم الأحد 18/10/1442 الموافق 30/05/2021.

ارتفاع الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، اختتم تعاملات جلسة الخميس، بارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.46% رابحًا 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.52 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% خاسرًا 76.84 نقطة ليغلق عند مستوى 23653.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم 383 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

صعود أسهم 11 قطاعاً

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وتراجع 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.

 

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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