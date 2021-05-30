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الأمن البيئي يوقف 144 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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شكرا لقرائتكم الأمن البيئي يوقف 144 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

الأمن البيئي يوقف 144 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (144) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (60) مواطنًا و(84) مقيمًا من الجنسيات السودانية والنيبالية والهندية والبنجلادشية واليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (3659) رأسًا من الإبل و(1923) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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