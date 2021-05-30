شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل في سماء المملكة.

وذكرت الجمعية : رصد بسماء السعودية والوطن العربي عند منتصف الليل اليوم الأحد 30 مايو 2021 وخلال الساعات قبل شروق شمس يوم الإثنين اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل سيد الخواتم.

وأضافت أنه سيكون بالقرب منهما (يسار الراصد) كوكب المشتري البراق وجميعها ستكون منتظمة في مثلث سماوي مشاهد بالعين المجردة.