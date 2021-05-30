شكرا لمتابعة خبر عن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تنفي شائعة التحقيق في توريد لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، حقيقة ما ورد في صفحة متداوَلة في وسائل التواصل الاجتماعي، ادُّعِي فيها التحقيق مع أحد الأشخاص في قضية توريد لقاحات فيروس كورونا من نوع فايزر.

وقالت بحسابها الرسمي المخصص للرد على الاستفسارات : "لا صحة لذلك، وجميع ما يصدر من ‫هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يُنشر عبر قنواتها الرسمية.

وأضافت : نأمل من الجميع تحري الدقة، وعدم الانسياق خلف الشائعات، ومن يساهم في نشرها يعرِّض نفسه للمحاسبة.