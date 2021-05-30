شكرا لمتابعة خبر عن المسند: درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أوضح استاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة، قائلا : متوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في الشرقية، يليها الوسطى.

وأضاف المسند : قد تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة وحائل، حيث يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.

وتابع : لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 #يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر.

وأشار إلى أنه عند زوال الشمس (أذان الظهر) يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في #مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو.