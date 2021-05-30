الارشيف / اخبار السعوديه

المسند: درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن المسند: درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

أوضح استاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن درجة الحرارة المرتفعة والملتهبة مستمرة، قائلا : متوقع أن ترتفع عما عليه الآن في الأيام القادمة خاصة في الشرقية، يليها الوسطى.

وأضاف المسند : قد تتشكل السحب ويهطل منها زخات مطرية على أجزاء من منطقة المدينة وحائل، حيث يعتبر شهر مايو آخر موسم المطر في الشمال والشرق والوسط ومعظم الغرب.

وتابع : لا يزال النهار يطول على حساب حصة الليل حتى 21 #يونيو عندها يتوقف، ثم يبدأ يأخذ الليل من النهار حتى يتعادل مع النهار في 23 سبتمبر.

وأشار إلى أنه عند زوال الشمس (أذان الظهر) يكون ظل الأشياء إلى جنوبها في #مكة المكرمة وتستمر الظاهرة تلك حتى 15 يوليو.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا