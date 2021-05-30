شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المصلح» يوضح ‏هل يجوز شراء بيت من بنك ربوي إذا تحقق شروط البيع الإسلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، ‏هل يجوز شراء بيت من بنك ربوي إذا تحقق شروط البيع الإسلامي.

وقال الشيخ خالد المصلح، خلال مشاركته عبر قناة "الرسالة"، إنه لا مشكلة إذا كان باع البنك العقار واحتفظ بملكية الدار رهنًا حتى يتم وفاء الأقساط.

وأكد "المصلح"، أن هذا لا حرج فيه وهو بيع كامل ولو كان المباشر له بنك ربوي رباه عليه، وإذا كانت المعاملة بين الشخص والبنك صحيحة فلا إثم عليه.