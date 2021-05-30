شكرا لمتابعة خبر عن اختبارات قياس لتحديد مستوى ذكاء الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يخطط المركز الوطني للقياس، بهيئة تقويم التعليم والتدريب، للاستعانة بشركات تقنية مختصة لتوفير اختبارات مرتبطة بقياس القدرات العقلية لدى الأطفال بما في ذلك الذكاء.

وتضم الاختبارات مجموعة من الأسئلة، تساعد على قياس القدرات المعرفية والذهنية للطفل ومستوى ذكائهم وفقًا لمرحلته العمرية من خلال قياس المهارات اللفظية، وقدرته على حل المشكلات، وسرعة الإدراك والتفكير، وغير ذلك.

ويساعد هذا الاختبار على معرفة ما إذا كان الطفل موهوبًا أو عبقريًّا، أو يعاني من إعاقة فكرية تحتاج لتعليم خاص، وهو أمر قد لا يبدو ظاهرًا على الطفل، ما يجعل هذه الاختبارات مهمة للغاية.