شكرا لمتابعة خبر عن 9 دول محظورة من دخول المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، أن 9 دول فقط لاتزال محظورة من دخول المملكة، وهي "مصر، ولبنان، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند".

وأشارت إلى أنها قررت السماح للقادمين من 11 دولة بالدخول إلى المملكة ، وهي: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.

وكانت المملكة كقد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021م، بتعليق الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين، وعائلاتهم