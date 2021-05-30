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9 دول محظورة من دخول المملكة

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية، أن 9 دول فقط لاتزال محظورة من دخول المملكة، وهي "مصر، ولبنان، وتركيا، والأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وجنوب إفريقيا، والهند".

وأشارت إلى أنها قررت السماح للقادمين من 11 دولة بالدخول إلى المملكة ، وهي: الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان.

وكانت المملكة كقد أصدرت أمرًا في 2 فبراير 2021م، بتعليق الدخول مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين، والدبلوماسيين، والممارسين الصحيين، وعائلاتهم

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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