شكرا لمتابعة خبر عن قطر تدين محاولة استهداف خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعربت دولة قطر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مدينةخميس مشيط.

واعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وكانت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي الإيرانية باتجاه خميس مشيط.