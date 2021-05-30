شكرا لمتابعة خبر عن طريقة معرفة نتائج اختبارات الرخصة المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المهتمة بالشأن التعليمي لطيفة الدليهان، أنه يتم اليوم الأحد، إعلان نتائج اختبارات الرخصة المهنية.

وقالت الدليهان، أنه يمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني : ؛ ثم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري، والضغط على كلمة "النتائج" ، وأخيرًا نوع الاختبار "معلمين" .

ويعمل اختبار الرخصة المهنية على الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.