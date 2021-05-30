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"الضمان الصحي" يوضح أساليب الاحتيال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني طرق الاحتيال والإهمال وإساءة الاستخدام في التأمين الطبي من قبل المستفيدين.

وأشار المجلش إلى أن الأساليب تتمثل في تكرار الزيارات لمقدمي الخدمة دون دواعٍ طبية، والتعاون مع أطباء أو صيدلانيين للحصول على خدمة غير مغطاة تأمينياً.

كما تضمنت أساليب الاحتيال : إخفاء المستفيد حقيقة حالته قبل التأمين، ثم بعد حصوله على الوثيقة يتقدم بطلب العلاج لهذه الحالة، مثل أمراض القلب والحمل، والعمليات مثل استئصال المرارة وعمليات العمود الفقري وغيرها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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