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بالفيديو.. خالد الفيصل يحتفي بالهوية السعودية في قصيدة «حناّ البدو نبني الصحاري»

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الرياض - محمد عبدالله - نشرتها إمارة مكة المكرمة

نظَّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان «حنّا البدو» تجسدت فيها معاني الفخر بالهوية وتاريخها ومظاهر البداوة العريقة المتأصلة في نفوس العرب.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، فيديو للقصيدة التي قال فيها:

حناّ البدو نبني الصحارى حضارة

وحنّــا هــل التوحيــد علـم وصدارة

وحنّــا إذا ضاقـت على الناس دنيا

نفتــح لهم بــاب الكرامـــة منـــارة

وحنّـا إذا جانا مــن الناس خايــف

نحميـــه في قصــرٍ طــويلٍ جــداره

رصيدنــا في بنـك الأمجــاد واجـد

والاّ بنـوك المـــال فيـــها خســارة

وأنا السعــودي بالمحافــل مقــدّم

ويصـــير لي في كل جمـــعٍ أمــارة

وأسبابــها تتويجـه الحكم بالشّرع

ودستـــورنا القـــرآن نعــم اختيــاره

كتبــــــــــه ربي ما تــــولاه لجــــــنة

دستـــــورنا نزَّلــــهْ ربـــي بشــــارة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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