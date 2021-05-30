الوطني للأرصاد ينبه إلى سحب رعدية على المدينة المنورة وحائل

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، تنبيهًا إلى منطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة المدينة المنورة يشمل (الحناكية - العيص - المدينة المنورة - المهد - بدر - وادي الفرع)، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وبالنسبة لمنطقة حائل نبه المركز إلى سحب رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية تدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن التنبيه يشمل (الحائط- السليمي- الشملي- الشنان- الغزالة- بقعاء- حائل) وتستمر حتى الساعة الرابعة صباحًا.