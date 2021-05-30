محمد الفلاح - الأحد 30 مايو 2021

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 30 مايو 2021، في البنك المركزي المصري وتراجع في بعض البنوك.



وبقي سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) إلى 18.93 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع، مقابل 19 جنيها للشراء و19.18 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي) سجل اليورو 18.94 جنيه للشراء و19.16 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل اليورو 19.03 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يقدم تمويلا إضافيا بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر بعد أن يوافق عليه مجلسه التنفيذي الأسابيع المقبلة.

وأضاف الصندوق أن خبراءه توصلوا لاتفاق مع السلطات المصرية بشأن التمويل الإضافي، بعد مراجعة ثانية وأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وترتيب ائتماني مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار مدته 12 شهرا.

وقال في بيان: "أظهر اقتصاد مصر صمودا مع تخفيف تأثير أزمة كوفيد-19 من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على صعيد السياسات."

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني في المركزي المصري إلى 22.13 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع، أمس.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وظل سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

كما بقي سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري عند 51.89 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.