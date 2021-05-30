المختبر الإقليمي بالرياض يحقّق اعتماد AABB الأعلى عالميًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح المختبر الإقليمي وبنك الدم بالرياض، في الحصول على اعتماد عالمي جديد، بعد اجتياز معايير الجمعية الأمريكية لبنوك الدم “AABB” والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمة في بنوك الدم لخدمة المتبرع والمريض.

وثمّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور حسن بن علي الشهراني ، المتابعة المستمرة والدعم المتواصل من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه ، وكذلك ما يقدم من دعم كبير من وزير الصحة للنهوض بالخدمات الصحية والوصول إلى أعلى درجات الجودة.

وقال إن ما تحقق اليوم في المختبر الإقليمي بالرياض دليل على الطموح العالي والذي لن يتوقف بإذن الله، حيث قدّم شكره وتقديره لجهود العاملين في المختبر وبنك الدم .

تحديات جديدة تخدم المرضى

من جانبه ثمن مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة جهود فريق العمل بالمختبر الإقليمي الذي يضم أكثر من 350 موظفاً، والذين يعملون بمهنية عالية ويبحثون دومًا عن تحديات جديدة تخدم المرضى، وشعارهم “نسعى إلى الإنجاز. بجودة وامتياز”، مقدمًا شكره لمعالي وزير الصحة، ولمدير صحة الرياض؛ على الدعم اللا محدود وتوفير مضمار النجاح والعمل لتقديم خدمة مميزة للمريض.

وأوضح مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم الدكتور إبراهيم الدعيج، أن هذا الاعتماد يُمنح لبنوك الدم المتماشية مع أنظمة الجمعية الأمريكية لبنوك الدم من ناحية تطبيق برامج مراقبة الجودة والمواصفات والمقاييس العالمية في مختلف مراحل التبرع والفحص وفصل المكونات وحفظ الدم. مؤكداً أن هذا الاعتماد سيكون دافعاً كبيراً نحو التحسين المستمر في الأداء وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمتبرعين والمرضى.

ولفت الدكتور الدعيلج أن المختبر الإقليمي تجاوزت اختباراته السنوية 17 مليون اختبار مخبري، ويقدم خدماته لأكثر من 500 منشأة صحية داخل وخارج وزارة الصحة، تغطي بما يعادل ثلثي مساحة المملكة.

صرح تدريبي وتأهيلي

وأشار إلى أن المختبر يُعد صرحًا تدريبيًا وتأهيليًا يقدم خدماته 12 جامعة حكومية وخاصة في تأهيل الأطباء والأخصائيين للعمل في المختبرات الطبية.

وأكد “الدعيلج”، أن وزارة الصحة وصحة الرياض؛ تهتمان بتطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية، من خلال تأمين تقنيات متطورة تساعد في إنجاز تلك الفحوص في أقل وقت وبأعلى دقة وجودة آلية، بما يحد بشكل نهائي من الأخطاء البشرية، وهو ما يسهم في توفير رعاية تشخيصية وعلاجية عالية المستوى.

وقدم الدكتور الدعيلج شكره إلى مدير عام الشؤون الصحية د. حسن الشهراني ومساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على دعمهم المستمر. كما شكر العاملين في بنك الدم على جهدهم في الحصول على هذا الاعتماد.



شارك الخبر