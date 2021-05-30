طريقة الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، ظهر اليوم الأحد، نتائج اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.

نتائج اختبار الرخصة المنية

يذكر أن النتائج التي سيتم إعلانها هي لأول اختبار لشاغلي الوظائف التعليمية بالمملكة، للحصول على الرخصة المهنية، وفقا للجدول الزمني الذي أعدته الهيئة.

أهداف اختبارات الرخص المهنية

وتهدف اختبارات الرخص المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية ورفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعد الرخص المهنية وثيقة يكون الحاصل عليها مؤهلا لمزاولة مهنة التعليم.

خطوات وطريقة الاستعلام:

ويمكن معرفة نتيجة اختبارات الرخصة المهنية من خلال الخطوات التالية:

• الدخول على الموقع التالي هنا.

• بعدها يتم تسجيل السجل المدني بالإضافة إلى الرقم السري.

• الضغط على كلمة “النتائج”.

• أخيرًا اختيار نوع الاختبار “معلمين”.

أهمية اختبار الرخصة المهنية:

ويأتي مشروع الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ضمن مسؤولية الهيئة في إطار لائحة الوظائف التعليمية التي تم إصدارها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع وزارة التعليم والهيئة، وقد عقدت الفترة الأولى خلال الفترة من 23- 30 يناير 2021م، وقدم فيها الاختبارات التخصصية التي شملت 40 تخصصًا تدريسيًّا، والفترة الثانية ستكون لـ (الاختبار التربوي العام) وذلك خلال الفترة من 20- 25/ 3/ 2021م.

أهداف اختبار الرخصة المهنية:

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة. كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.

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