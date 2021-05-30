الجزيرة العربية تشهد الفترة الأشد حراً بدءاً من يونيو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الجزيرة العربية ستشهد اعتباراً من بداية يونيو إلى نهاية أغسطس، الفترة الأشد حرارة في عموم أرجائها، ومع الارتفاع العام في درجات الحرارة، تتكرر خلالها ما عرفته العرب “وغرات القيظ”.

توقد الحر وجمرة القيظ

وقال الجروان، في بيان اليوم الأحد، هذه الفترة هي شدة توقد الحر وجمرة القيظ، مع شدة الجفاف والسموم وهي الريح الحارة الجافة، حتى أن “الرجل ليظمأ بين الحوض والبئر من شدة الحر أثناء الوغرات” كما تقول العرب.

وتابع “تشهد هذه الفترة موجات حارة ترتفع فيها درجات الحرارة بمقدار لا يقل عن 4 درجات عن المعدلات الطبيعية ويشتد فيها الجفاف والسموم، وعددت العرب هذه الوغرات، أهمها..

“وغرة الثريا”.. بين 7 يونيو إلى 2 يوليو مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران.

“وغرة الجوزاء.. بين 3 إلى 28 يوليو مع طلوع نجمي الهقعة و الهنعة.

نجم سهيل

“وغرة المرزم” أو “وغرة الشعرى”.. بين 29 يوليو إلى 10 أغسطس مع طلوع نجمي الذراع، وهو وقت طلوع نجم الشعرى اليمانية أو المرزم.

“وغرة سهيل”.. من 11 أغسطس إلى 5 سبتمبر تتزامن مع بداية طلوع نجم سهيل، ومع طلوع نجمي النثرة والطرف.

ثم تبدأ الصفرية أو الصفري.. وتقول العرب، “إذا طلعت الثريا بدأ القيظ وأقبلت الوغرات بالقدوم، فإذا طلع سهيل انصرفت الوغرات، وانقضى القيظ”.

طقس السعودية اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

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