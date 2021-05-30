رعاية توزيع 44.8 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت الخميس الماضي حيث تم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 44.85 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31-12-2020 بواقع 1 ريال للسهم وبنسبة 10% من رأس المال.

وبينت الجمعية أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

ارتفاع الأسهم السعودية

يذكر أن سوق الأسهم السعودية، اختتم تعاملات جلسة الخميس، بارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسي”، بنسبة 0.46% رابحًا 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 10519.52 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.32% خاسرًا 76.84 نقطة ليغلق عند مستوى 23653.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم 383 مليون سهم بقيمة 13.1 مليار ريال.

صعود أسهم 11 قطاعاً

وصعد 11 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 3.95%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.58%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.98%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.71%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.64%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.41%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.03%.

وتراجع 5 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.11%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.06%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.95%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.11%.

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