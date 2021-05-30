الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

تعّرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 30 مايو/أيار 2021، استقراراً ترقباً لتعاملات بداية الأسبوع في الأسواق العالمية.

وبقي سعر الجرام عيار 24 في المملكة عند 229.44 ريال (61.18 دولار).

الذهب عيار 21

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 200.76 ريال (53.54 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 172.08 ريال (45.89 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 14 عند 133.84 ريال (35.69 دولار).

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