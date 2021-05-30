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السعودية | بعد السماح بـ11 دولة … تعرف على الـ 9 دول غير المسموح للقادمين منها بدخول المملكة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 7:43 صباحًا, 30 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بالسماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة، هي: “الإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان”.
وكانت هذه الدول ضمن الدول العشرين المحظورة قبل تقليص العدد إلى تسع دول فقط، هي: “الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب إفريقيا، ولبنان، ومصر ، والهند”.
وجاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة. وقد أظهر استقراره وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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