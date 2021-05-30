طريقة سهلة لاسترجاع ملفات الحاسب الآلي المفقودة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أنه يمكن استعادة هذه الملفات في حال فقدها من خلال أحد البرامج المجانية.

برنامج مجاني

وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا فقدت ملفات هامّة من جهازك الكمبيوتر؛ فهذا برنامج مميز ومجاني لاستعادة الملفات في وقت سريع!

وأوضح طريقة استخدام البرنامج قائلاً: “فقط قم بتشغيل خيار البحث وسيقوم البرنامج باسترجاع الكثير من الملفات المفقودة”.

تحميل البرنامج

ونشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي رابط تحميل البرامج على النحو التالي (اضغط هنا)، مضيفا هناك برنامج ثانٍ مفيد كذلك ويمكن تحميله من الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر