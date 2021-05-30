شكرا لمتابعة خبر عن المرور السري يطيح بمتهورين يقودون سيارات بسرعة عالية وبدون لوحات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن المرور السري في مدينة الرياض من رصد المخالفات الظاهرة والتي تؤثر على السلامة العامة خلال حملات مرورية مكثفة على الطرق السريعة.

وضبطت دوريات المرور عدد من المركبات التي تسير على الطرق بدون اللوحات الأمامية، وإيقاف قائد مركبة عمد على تغيير اللوحة الأصلية بأخرى مزورة.

كما أجبر المرور قائدي عدد من المركبات على التوقف بعد مطاردتهم؛ إثر تورطهم في القيادة بسرعات عالية جداً، معرّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.