شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص: تعرض الأدوية لدرجة حرارة عالية قد يؤدي إلى تسممها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الباحث الصحي سلطان المطيري من مخاطر استخدام الأدوية بعد تعرضها لدرجة حرارة عالية، مؤكدا أن هناك بعض الأدوية يبطل مفعولها وتصبح غير مؤثرة ولا يستجيب لها المريض مثل "الأنسولين".

وقال المختص أن المضادات الحيوية عند تعرضها لدرجات حرارة عالية قد تتحول إلى مواد كيميائية سامة، تؤثر على الكلى والكبد، وقطرات العيون عند تعرضها للحرارة تسبب التهابات للعين.

وأضاف المطيري أن الأقراص عند تعرضها للحرارة يحدث فيها تكسير وتصدعات، كما أن أدوية الشراب أيضاً يظهر عليها تكتلات، ناصحاً الجميع بضرورة التخلص منها لتجنب خطرها.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة صلاحية الأدوية للاستخدام من عدمها من خلال التغييرات الفيزيائية التي تظهر عليها في الشكل والطعم واللون والرائحة، بينما هناك بعض الأدوية لا تظهر عليها أي تغيرات.