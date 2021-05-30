شكرا لمتابعة خبر عن كوثر الأربش في ذكرى وفاة ابنها بتفجير الدمام: "يقال سافر هذا الفتى الجميل لله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نشرت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، أمس السبت، مقطع فيديو لابنها "محمد" تزامنا مع مرور 6 سنوات على وفاته.

وقالت الأربش في تعليقها على المقطع: "يُقال سافر هذا الفتى الجميل لله، 6 سنوات، وأقول: لم يبارح مكانه في شقٍ عميقٍ في صدري، مُحمد، ابن الحياة والحب"

وطلبت الأربش من متابعيها ألا يقدموا لها عزاء في ابنها قائلة: "الرجاء عدم التعزية أسفل هذه التغريدة، شاهد الحياة وهي تترنم وتبعث السلام، ابتسم، أنا متأكدة أنك ستفعل".

وكان "محمد العيسى" ابن كوثر الأربش تُوفي إثر تفجير استهدف مسجد العنود بالدمام، عام 2015، خلال عملية نفذها أحد الأشخاص بحزام ناسف.