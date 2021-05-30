شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة "جدًا" على معظم المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وقال الحصيني: "متوقع خلال 24 ساعة من اليوم الأحد أجواء من حارة إلى حارة جداً، على معظم مناطق المملكة تتراوح الحرارة من 41 إلى 46 ".

وأشار إلى أن المرتفعات الغربية والجنوبية لا تزال تتمتع بأجواء معتدلة نهارا تميل للبرودة ليلا مع فرصة أمطار متفاوتة عليها تمتد لجنوب حائل.