شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة تتفاعل مع سيدة أصيبت بحساسية بعد تلقيها اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجاوبت وزارة الصحة مع سيدة كشفت عن إصابتها بحساسية منذ تلقيها الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل نحو شهر.

وأشارت السيد إلى أنها أصيبت بحساسية وحبوب وحكة جراء تلقيها اللقاح مستمرة معها حتى الآن، متسائلة عن موقفها من تلقي الجرعة الثانية.

ومن جانبها طلبت وزارة الصحة من السيدة التواصل معها عبر 937، للوقوف على تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة اللازمة.