وزير الأوقاف السوداني يصل إلى جدة.. وآل الشيخ في مقدمة مستقبليه

استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، السبت، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وزير الأوقاف السوداني نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستمر عدة أيام.

ويضم الوفد المرافق لوزير الشؤون الدينية السوداني وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الشيخ سليمان محمدي بشار والأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية الشيخ عبدالعاطي أحمد عياش، ومدير الأعلام والمراسم بالوزارة الأستاذ عبدالعزير الصادق.

ويعقد الوزيران، غدًا الأحد، جلسة مباحثات بجدة بحضور عدد من المسؤولين بالوزارتين، تتناول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية وخدمة الدعوة إلى الله والعناية بالمساجد، كما يقوم الوفد السوداني بزيارة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاطلاع على الجهود التي تقدمها المملكة عبر المجمع لخدمة كتاب الله وترجمة معاني كلماته للغات عالمية.

حضر الاستقبال بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي والسكرتير الخاص لوزير الشؤون الإسلامية سليمان الحصين، وعدد من المسؤولين بالوزارة.