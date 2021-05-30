«التحالف»: الحوثي يحاول تهدئة الغضب الشعبي بالفبركات.. تكبدوا خسائر كبيرة

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد ركن تركي المالكي، إن مليشيا الحوثي تنشر فبركات لانتصارات وهمية، لتهدئة الغضب الشعبي.

وأوضح العميد المالكي في تصريحات لقناة «العربية»، أن البروباجندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرههم.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، مؤكدًا أنها تكبدت خسائر بشرية كبيرة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، السبت، أنه أحبط "عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية".

وقال التحالف إنه تم "تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية".

وأضاف التحالف أن محاولة هذا النوع من الأعمال العدائية يعني "استمرار تهديد المليشيات الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية".