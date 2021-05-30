شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل أصحاب العمل تكاليف «الحجر الصحي» للعمالة الفلبينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف سفير خادم الحرمين الشريفين بالعاصمة الفلبينية مانيلا د. عبدالله البصيري، عن استئناف عودة سفر العمالة الفلبينية إلى المملكة، مع تحمل أصحاب العمل تكاليف الحجر الصحي المؤسسي للعاملين.

وأوضح لـ«اليوم»، أن سبب إيقاف تصدير العمالة الفلبينية جاء نتيجة تقارير تفيد بأن مكاتب الاستقدام وتصدير العمالة تحمل الفلبينيين تكلفة فحوص «كوفيد- 19»، والحجر الصحي والتأمين عند وصولهم إلى المملكة، وبناء عليه تم تعليق سفر العمالة مؤقتًا لحين توضيح الأمر.

وأوضح «البصيري»، أن قرار استئناف العودة جاء نتيجةً للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والجهات المختصة في المملكة والسفارة بالتواصل مع وزارة العمل الفلبينية لحل وتوضيح الإشكالية.

وطالب «البصيري» الجميع سواء مكاتب الاستقدام في المملكة أو مكاتب تصدير العمالة بالتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في المملكة، متمنيا التوفيق للجميع فيما يخدم المصلحة العامة.