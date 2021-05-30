شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رحلات في أول أيام استئناف السفر لـ 11 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية، عن السماح بدخول المملكة للقادمين من 11 دولة تشمل «الإمارات ، وألمانيا، وأمريكا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغالية، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان»، فيما تنطلق على مدار اليوم 4 رحلات جوية إلى المملكة من مطارات دبي والشارقة وباكستان.

بيان سابق

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أمس، أن هذا الإعلان يأتي، بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

الوضع الوبائي

وبحسب المصدر، فقد جاء القرار بناء على ما عرضته هيئة الصحة العامة في المملكة من استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، وفاعلية السيطرة على الجائحة.

حجر مؤسسي

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوها إلى العمل بذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 18/‏‏ 10/‏‏ 1442هـ الموافق 30/‏‏ 5/‏‏ 2021م.

رحلات جوية

إلى ذلك، تنطلق على مدار اليوم الأحد، 4 رحلات جوية من مطارات الدول التي جرى السماح بالسفر منها بواقع رحلتين من دبي ورحلة واحدة قادمة من الشارقة وباكستان، فيما تواصل الرحلات الجوية حركتها، لنقل الحالات الاستثنائية من الدول التي يشملها التعليق حتى الآن جراء الجائحة.

يذكر أن قائمة الدول العشرين التي جرى حظر السفر منها، بدءا من 3 فبراير الماضي شملت كلا من «الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا ، وأمريكا، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبريطانيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان».