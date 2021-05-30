شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أعمال «لجنة المزارع» بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة المزارع في محافظة القطيف، أمس، عن استمرار أعمالها في استقبال المزارعين، لتصحيح أوضاع مزارعهم خلال الفترة الصباحية والمسائية، تسهيلا للمزارعين وتجنبا للازدحام وتطبيقا للإجراءات الاحترازية. مؤكدة تطبيق الأنظمة بحق المتخلفين عن تسجيل بيانات مزارعهم، وفق الأنظمة والإجراءات المتبعة.

وكانت اللجنة قد أوضحت في بيان سابق أن فترة تصحيح المزارع تنتهي الخميس 15 شوال 1442هـ، مشددة على أصحاب المزارع بالاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع.

يذكر أن لجنة المزارع في محافظة القطيف قد بدأت في إصدار الموافقات على بناء الأسوار للمزارع حسب النموذج المعتمد للمزارع لأصحاب المزارع والمستأجرين المنتهية إجراءاتهم لدى اللجنة.

وأصدرت اللجنة مجموعة من الموافقات لمَنْ أنهوا إجراءاتهم النظامية لديها، فيما يجري إصدار بقية الموافقات على دفعات متتالية. ووجهت اللجنة مَنْ صدرت لهم موافقات بالتوجه للبلدية لاستكمال إجراءات صدور رخصة بناء سور المزرعة، الذي يتوافق مع التعليمات الجديدة لإزالة التشوهات البصرية.