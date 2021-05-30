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تعزيز الوعي البيئي لطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن

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الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية دورته التدريبية لطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصص «علوم البيئة» والتي تستمر حتى 5 /12/ 1442هـ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الدورة تأتي بناء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين الوزارة والجامعة، والتي جاء في نصها التأكيد على التعاون في مجال إعداد برامج أكاديمية في الهندسة البيئية وفي العلوم البيئية متوافقة مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة والتوعية البيئية بتشجيع إدراج مقررات لجميع طلاب الجامعة عن القوانين والسلوكيات للمحافظة على البيئة وحمايتها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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