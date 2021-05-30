شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز الوعي البيئي لطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية دورته التدريبية لطالبات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في تخصص «علوم البيئة» والتي تستمر حتى 5 /12/ 1442هـ.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الدورة تأتي بناء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين الوزارة والجامعة، والتي جاء في نصها التأكيد على التعاون في مجال إعداد برامج أكاديمية في الهندسة البيئية وفي العلوم البيئية متوافقة مع متطلبات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى نشر المعرفة والتوعية البيئية بتشجيع إدراج مقررات لجميع طلاب الجامعة عن القوانين والسلوكيات للمحافظة على البيئة وحمايتها.