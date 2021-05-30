شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق محطتي وقود مخالفتين بالنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية النعيرية محطتي وقود، وذلك لعدم التزامهما بالبرنامج المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتأهيل والتطوير.

واستكملت البلدية ممثلة في إدارة الحركة والصيانة أعمال رفع وإزالة الأنقاض والمخلفات وتسوية الأرض الفضاء بالأحياء الجديدة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة. وذلك ضمن مشاركتها بمبادرة تحسين المشهد الحضري. كما واصلت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات وقسم الحدائق والتجميل أعمال زراعة الأشجار بالأحواض الموجودة بالجزيرة الوسطية لعدد من الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

وكثفت إدارة الخدمات ممثلة في قسم صحة البيئة جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بالمحافظة للتأكد من تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الصحية، ومتابعة مدى الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كما عزز قسم النظافة أعمال تعقيم وتطهير ألعاب الأطفال بحدائق ومتنزهات المحافظة كإجراء احترازي ووقائي، حفاظا على الصحة العامة وللحد من انتشار الوباء.