شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش 17 محلا بصناعية قرية العليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة رقابية نفذتها بلدية محافظة قرية العليا على المنطقة الصناعية، عن زيارة 17 محلا، وإغلاق 12 آخر مخالفا للاشتراطات الفنية.

وكثفت البلدية الجولات الرقابية التفتيشية على محلات بيع الحلويات والمحامص للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومدى الالتزام بالبروتوكولات المعدلة الجديدة. كما نفذت جولات على صالونات الحلاقة للتأكد من تطبيق التدابير الوقائية، بعدم الانتظار داخل الصالون والتقيد بالحجوزات المسبقة.

وواصلت البلدية جولاتها الرقابية على الأماكن العامة والمراكز التجارية عبر مبادرة «ممتثل» الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وعززت فرق النظافة أعمالها بالشوارع العامة والداخلية بالكنس اليدوي، وذلك لإزالة الأعشاب العشوائية على الأرصفة ومن أمام المنازل.