شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطن انتحل صفة رجل أمن لسلب العمالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، بشرطة المنطقة الشرقية، من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في انتحاله صفة رجل أمن واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتها من نقود ومقتنيات، وسرقته مركبة بمدينة الدمام.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أن إجمالي ما سرقه المتهم من مبالغ مالية وصل إلى 35.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.