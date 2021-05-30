دورات تدريبية لتحسين جودة الرعاية الصحية باليمن

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دورات تدريبية في 18 مرفقا صحيا لتحسين جودة الرعاية الصحية في اليمن، استفاد منها 145 عاملا صحيا.

محمد يوسف

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