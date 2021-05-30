شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يواجه وزير «البلدية والإسكان» بتحديات تطوير القطاع البلدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‎واجهت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بالصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة في تطوير القطاع البلدي وما يمكن تطويره من الأنظمة والاشتراطات والتراخيص لإزالة كافة المعوقات والتوسع فيها من خلال الرقابة المجتمعية والقطاع الخاص.

تحول رقمي

ناقشت اللجنة خلال اجتماع عقدته «عبر الاتصال المرئي» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. أيمن فاضل، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من مسؤولي الوزارة، أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1441/ 1442هـ، واستعرض الاجتماع العديد من المحاور التي تركزت حول الاستراتيجية العامة للوزارة، والتخطيط العمراني وشؤون الأراضي وتطوير النموذج التشغيلي، والتحول الرقمي للوزارة، وتكامل أداء الوزارة وتعاونها مع الجهات الحكومية الأخرى.

تمكين المدن

قدم أعضاء اللجنة عددا من الاستفسارات حول أولويات عمل الوزارة في تمكين المدن، وتحسين المشهد الحضري، والمستهدفات لتطوير معايير التنمية المستدامة، ومستوى جودة الحياة، وتعزيز ترتيب المملكة ضمن أفضل المدن والمنشآت الحضارية في العالم، حيث أجاب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومسؤولو الوزارة عما قدم من استفسارات ‎حول جهود الوزارة في هذه الجوانب، وذلك تمهيدا لإنهاء اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للوزارة للعرض أمام المجلس في إحدى الجلسات القادمة.

توطين الأدوية

من جهة أخرى عقدت اللجنة الصحية - إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى- اجتماعا عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. زينب أبو طالب، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي وعدد من المسؤولين في الهيئة، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1441 /1442هـ، وناقش أعضاء اللجنة مع د. الجضعي التقرير السنوي للهيئة وأبرز ما ورد فيه حول أدائها، ومحاور أخرى من ضمنها المشاريع الاستراتيجية ومبادرات برنامج التحول الصحي للهيئة، كما استعرض الاجتماع دور الهيئة في تطوير الصناعات الوطنية الطبية والخدمات اللوجستية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة في تحقيق الأمن الغذائي، والدوائي في المملكة، والجهود المبذولة في إطار توطين الأدوية، والخطة نحو تحسين نسبة الحضور النسائي في الوظائف القيادية، وبعض الجوانب الإدارية المتعلقة بالهيئة.

مواجهة كورونا

أشاد أعضاء اللجنة في اجتماعهم مع مسؤولي الهيئة بالدور الذي تقوم به الهيئة بجانب جهود أجهزة الدولة الأخرى المعنية بمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من سلامة ومأمونية اللقاحات وتقديمها بالشكل الآمن والسليم، وطرح أعضاء اللجنة عددا من التساؤلات والاستفسارات حول ما تضمنه التقرير، وأجاب مسؤولو الهيئة عما تم طرحه من استفسارات، تمهيدا لإعداد اللجنة تقريرها النهائي ورأيها بشأن التقرير السنوي للهيئة للعرض أمام المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.