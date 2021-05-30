شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات طبية للاجئين بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول 393 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 171 مريضا، كما استقبلت عيادات الأطفال 68 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضا، وراجع 23 مريضا عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 56 مريضة في العيادة النسوية، وإجراء 4 صور أشعة لمريضين، كما تم إعطاء 71 لقاحا لـ 26 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 15 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 271 وصفة طبية.