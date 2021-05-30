شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طن أكسجين سائل للهند والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر وزير البترول والغاز الطبيعي والصلب في حكومة الهند دارمندرا برادان عن تقديره الشديد بمبادرة المملكة إرسال 3 حاويات بداخلها 60 طنا من الأكسجين السائل إلى الهند، والتي يتوقع أن تصل إلى الموانئ الهندية في 6 يونيو وكذلك توفير 100 حاوية في الأشهر القادمة لدعم الهند في مكافحة كورونا

وأضاف في تغريدات عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن المبادرة تعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أشاد بالتواصل المستمر مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة خلال هذا الشهر، ودعمه المستمر لجهود الهند ضد جائحة «كوفيد-19».

وأكد أن تلك المظاهر تعكس الصداقة العميقة والعلاقات الوثيقة التي تشكل في النهاية جوهر العلاقات بين المملكة والهند.