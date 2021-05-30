شكرا لقرائتكم خبر عن يواصل تنفيذ البرنامج التطوعي لقسطرة قلب الأطفال بالسنغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لقسطرة القلب للأطفال بمستشفى «إدريس بوي» العام في دكار عاصمة جمهورية السنغال، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز أمس الأول، بإجراء 16 عملية قسطرة، ليصل عدد العمليات المنفذة منذ بدء الحملة 27 عملية جراحية في مجال قسطرة القلب للأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود.

وتأتي هذه البرامج الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض القلب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.