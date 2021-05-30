شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتطوير تحضير مركبات عضوية بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشر فريق بحثي من قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، دراسة حول تطوير طريقة جديدة لتحضير مركبات عضوية تعتمد على استخدام الضوء المرئي لتحفيز التفاعلات في مقالة علمية بمجلة نيتشر «nature»، وذلك ضمن مشروع مشترك مع قسم الكيمياء بجامعة مانشستر.

وأشار رئيس جامعة الملك فيصل د.محمد العوهلي إلى ما تشهده الجامعة من حراك بحثي يُحقق توجهات وزارة التعليم نحو تعزيز مجالات البحث والابتكار، ويُعزز إسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م، ويستهدف تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبي الجامعة ورفع إسهام باحثيها في المقاييس العالمية المعتبرة، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، ويؤكد استمرارية تحقيق المنجزات البحثية للجامعة على الصعيد الدولي.

وأكد عميد كلية العلوم د.أحمد النجار أهمية هذه المقالة البحثية للإسهام في تشييد بعض المركبات الأساسية من مركبات عضوية رخيصة وتجارية يمكن استخدامها لتحضير مركبات أخرى أكثر تعقيدًا وندرة ذات أهمية في الصناعات الدوائية والزراعية، وأهمية نشرها في هذه المجلة العالمية والعلمية المرموقة في العلوم والتكنولوجيا.