شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة «حوثية» تجاه خميس مشيط.. والعالم يدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العميد الركن تركي المالكي، استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وشدد على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

من جانبها أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

وأدانت الحكومة الأردنية أمس في بيان لوزارة الخارجية استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة، واستهداف المناطق المدنية الذي يشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشيدة بقدرات وكفاءة قوات التحالف العربي ونجاحاتها المتواصلة في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة.