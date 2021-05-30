شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يستقبل مسؤولي «نفح الأمل» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن في مكتبه بديوان المحافظة، مؤخرًا، رئيس مجلس إدارة جمعية نفح الأمل لذوي الإعاقة سعيد بن عيسى الحميداني، وعددًا من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمناسبة تأسيس الجمعية بمحافظة حفر الباطن.

وفي بداية اللقاء رحب سموه برئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، ونوه بالدور المهم والمحوري للقطاع غير الربحي الذي وضعته رؤية المملكة ضمن محاورها نحو تحقيق مجتمع حيوي بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.