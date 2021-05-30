شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة توعية وتثقيف في احتفال المملكة بـ «عالمي» التصلب اللويحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد بمنظومة من البرامج التوعوية والتثقيفية تجاه هذا المرض المناعي المزمن الذي يؤثر بشكل رئيس في الجهاز العصبي المركزي مؤديا إلى مجموعة متنوعة من الأعراض تتفاوت قوتها وحدتها من شخص إلى آخر، والذي يتكون من ثلاثة أنواع هي: التصلب العصبي المتعدد الانتكاسي، والتصلب العصبي المتعدد المتقدم الثانوي، والتصلب العصبي المتعدد المتقدم الأولي.

وتبذل «وزارة الصحة» الكثير من الجهود في سبيل التوعية بمرض التصلب اللويحي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمصابين به في مستشفيات المملكة، حيث يعرف بأنه أكثر الاضطرابات العصبية الأولية شيوعا لدى الشباب، وقد يؤثر في أجزاء مختلفة من الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الحبل الشوكي والأعصاب.

وبينت الوزارة أنه يمكن تشخيص هذا المرض عن طريق الأعراض وربطها بوقت حدوثها وكيفيتها، وتقييم حالة المريض، ومراجعة تاريخه المرضي، والقيام بالفحوصات السريرية، وإجراء بعض التحاليل مثل تحليل الدم، وسحب عينة من السائل الشوكي وتحليلها، للكشف عن أي تغيرات غير طبيعية، وأشعة الرنين المغناطيسي للدماغ، واختبار قياس السيالات العصبية.

ويستهدف اليوم العالمي للتصلب اللويحي الذي يصادف 30 من مايو سنويا التصدي للحواجز الاجتماعية والوصمة التي يمكن أن تترك الأشخاص المصابين يشعرون بالوحدة والعزلة، وبناء المجتمعات التي تدعم وترعى الأشخاص المصابين بالتصلب اللويحي، وتعزيز الرعاية الذاتية والحياة الصحية مع المرض عند الأشخاص المصابين.