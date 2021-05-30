8 قتلى في تصدي الجيش لهجوم إرهابي شرقي النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدت وحدات من الجيش في النيجر، هجوما كبيراً بالأسلحة الثقيلة شنته جماعة بوكو حرام على ديفا، جنوبي شرق البلاد قرب حدود نيجيريا.

وبحسب السلطات المحلية، فقد قُتل 4 على الأقل من قوات الأمن و4 مدنيين في الهجوم.

وأوضحت السلطات أن "إرهابيي تنظيم داعش في غرب إفريقيا، وهي جماعة منشقة عن بوكو حرام، اقتحموا مدينة ديفا على متن 15 مركبة".

وقدمت وزارة الدفاع حصيلة القتلى في وقت لاحق السبت عبر التلفزيون العام، مشيرة إلى أنه تم "تحييد عدد من الإرهابيين".

وعثر الجيش على قاذفات صواريخ وقذيفة مورتر وكمية كبيرة من الذخيرة وهواتف محمولة ومخدرات وحقن، حسب ما جاء في بيان.

وقال مسؤول محلي كبير، إن "عناصر من بوكو حرام هاجموا ديفا، وأثار القتال هلعا بين السكان البالغ عددهم 200 ألف، لكن الهدوء عاد لاحقا".

وتعرضت ديفا لهجمات عدة منذ عام 2015، وفي مايو/أيار 2020 اندلع قتال عنيف بين الجيش وإرهابيين بالقرب من جسر دوتشي الذي يربط النيجر ونيجيريا جنوب المدينة.

وأدى القتال ضد بوكو حرام وإرهابيو تنظيم داعش في غرب أفريقيا إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص منذ عام 2009 ونزوح ما يقرب من مليوني شخص من ديارهم في شمال شرق نيجيريا.