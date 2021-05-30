وبين التحالف أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين و الاعيان المدنية، مشيراً بأنه سيتخذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية من المحاولات العدائية.

شكرا لقرائتكم التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

امير السيد

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