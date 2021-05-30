شكرا لمتابعة خبر عن المالكي: ميليشيا الحوثي تفبرك انتصارات وهمية لرفع المعنويات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، أمس السبت، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية، تنشر فبركات لانتصارات وهمية، برغرض رفع معنويات عناصرها.

وقال المالكي: "ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة" بحسب العربية.

وأكد على أن المليشيا الإرهابية تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحب الكثير ممن غرر بهم، خلال الأشهر الستة الماضية.