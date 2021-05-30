شكرا لمتابعة خبر عن مستشفى ثريبان العام يوضح شروط تلقي اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أوضح مركز اللقاحات بمستشفى ثريبان العام بمحافظة العرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة أبرز الشروط للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا

وفيما يلي الشروط بناء على توجيهات وزارة الصحة بما يخص مراكز اللقاحات:

- كبار السن الجرعة الأولى فقط بدون موعد، لمن أعمارهم 75 سنة.

- عدد كبار السن المسموح بهم يوميا 60 مراجع فقط.

-كبار السن الجرعة الثانية لمن عمره فوق الـ 60 .

-ممنوع ادخال أي مراجع لديه موعد في تاريخ قديم أو موعد في يوم قادم.

- عدم قبول أي مراجع بدون موعد بأي تقرير طبي، إلا لذوي الاحتياجات الخاصة أو مرضى غسيل الكلى.